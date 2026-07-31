«Человек с русским характером»: Еремин о смерти баскетболиста Едешко

Иван Едешко был настоящим баскетбольным художником и человеком с русским характером, заявил NEWS.ru баскетбольный тренер, чемпион мира Станислав Еремин. Он рассказал, что за два дня до смерти легендарный игрок планировал сделать операцию и уехать отдыхать в санаторий с женой.

Мне очень жаль. Два дня назад с ним разговаривал, он был очень оптимистично настроен, планировал сделать операцию и поехать отдыхать в санаторий с женой. Это был человек с настоящим русским характером. Он был заложником тех самых трех секунд, но и без них был настоящим художником, — сказал Еремин.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Легендарный спортсмен навсегда вошел в историю благодаря своему пасу за три секунды до конца встречи на победный бросок Александра Белова в финале мюнхенской Олимпиады против США (51:50). Причиной смерти Едешко стал инфаркт.

В ходе игровой карьеры Едешко восемь раз становился победителем союзного чемпионата, а в качестве тренера выиграл три золотые медали. Со сборной СССР он выигрывал чемпионат мира 1974 года и Европы (1971, 1979 годов). Едешко также входил в тренерский штаб национальной команды на победном мировом первенстве 1982 года.