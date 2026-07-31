Экс-хоккеист назвал совет IIHF сборищем использованных презервативов

Продление отстранения сборной России по хоккею является настоящим заговором против РФ, заявил «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. По его словам, в совет Международной федерации хоккея (IIHF) входят чехи, шведы и финны, которые все время завидовали успехам российских игроков.

Сборная России же всегда их «чесала» и обыгрывала. Без сборной России им стало легче играть и выигрывать. Это настоящий европейский сговор против нашей страны. Хотят показать, какие они принципиальные, а в итоге всех сметают под одну гребенку. Чистое свинство! Весь этот Совет ИИХФ — сборище использованных презервативов, — сказал Кожевников.

Ранее IIHF не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года. Ограничения коснулись мужского и юниорского чемпионатов мира, турниров среди юношей до 18 лет, а также женского первенства среди девушек до 18 лет. ФХР обжалует решение IIHF в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку оно принято вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).