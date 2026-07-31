«Легенда мирового баскетбола»: Тараканов об ушедшем из жизни Едешко

Иван Едешко выиграл все возможные титулы и много сделал для развития российского спорта, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов. Он назвал умершего баскетболиста легендой отечественного и мирового баскетбола.

Он легенда отечественного и мирового баскетбола. Едешко выиграл все возможные титулы и очень многое сделал для нашего спорта. Его пас стал одним из ярчайших моментов в мировой истории. Это огромная потеря, — сказал Тараканов.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Легендарный спортсмен навсегда вошел в историю благодаря своему пасу за три секунды до конца встречи на победный бросок Александра Белова в финале мюнхенской Олимпиады против США (51:50). Причиной смерти Едешко стал инфаркт.

В ходе игровой карьеры Едешко восемь раз становился победителем союзного чемпионата, а в качестве тренера выиграл три золотые медали. Со сборной СССР он выигрывал чемпионат мира 1974 года и Европы (1971, 1979 годов). Едешко также входил в тренерский штаб национальной команды на победном мировом первенстве 1982 года.