Поддержка Валиевой, семья с Песковым, ледовые шоу: как живет Татьяна Навка

Олимпийской чемпионке Татьяне Навке исполнился 51 год. Как фигуристка познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, что говорила о возобновлении карьеры Камилы Валиевой, чем занимается после окончания карьеры — в материале NEWS.ru.

Как сложилась карьера Навки в фигурном катании

Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске. Ее отец Александр Петрович работал инженером, мать Раиса Анатольевна — экономистом. У Татьяны есть младшая сестра Наталья.

В 1980 году Навка начала заниматься фигурным катанием, ее первыми тренерами были Тамара Ярчевская и Александр Рожкин. Под их руководством Татьяна стала чемпионкой Украины среди юниоров. В 12-летнем возрасте она за лето выросла на 14 сантиметров. Тренеры посоветовали ей перейти в танцы на льду.

В возрасте 14 лет Навка получила приглашение в Москву. Тренер Наталья Дубова поставила ее в пару с Самвелом Гезаляном. В 1991 году они вошли в состав сборной СССР. Дубова получила работу в США и предложила подопечным поехать с ней. В Америке Навка жила и работала до 2006 года.

После распада СССР фигуристы выступали за Белоруссию на Олимпийских играх в Лиллехаммере, где заняли 11-е место. В 1996 году партнером Татьяны стал Николай Морозов. Они дважды одержали победу на чемпионатах Белоруссии. На Олимпиаде в Нагано пара заняла 16-е место.

В 1998 году Навка начала выступать за Россию вместе с Романом Костомаровым. Спустя год тренер Наталья Линичук посчитала пару бесперспективной, несмотря на бронзовые медали чемпионата страны, и предложила фигуристу кататься с новой партнершей — Анной Семенович. Их дуэт взял серебро чемпионата России.

Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров выступают на Международном турнире по фигурному катанию Гран-при «Кубок России», на котором они заняли 3-е место, 1998 г. Фото: РИА Новости

Впоследствии Костомаров решил вернуться к Навке. С 2000 года они работали под руководством наставника Александра Жулина.

Навка и Костомаров стали двукратными чемпионами мира и трехкратными победителями европейских первенств. Фигуристы также трижды побеждали в финалах Гран-при. В 2006 году Навка и Костомаров завоевали золото Олимпиады в Турине. После триумфа на Играх фигуристы ушли из спорта.

Как Навка поддержала Костомарова

В январе 2023 года Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за перенесенного ОРЗ. Олимпийского чемпиона подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Он перенес два инсульта, менингит и кому. Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях Костомарова начались сепсис и гангрена. Врачи ампутировали ему омертвевшие стопы и кисти рук.

Спустя шесть месяцев фигуриста выписали из медучреждения. Костомарову установили протезы, на которых он долго учился ходить. В начале июля 2023 года спортсмен вернулся домой, к семье, после 175 дней, проведенных в больнице. Все это время Навка поддерживала своего экс-партнера.

«Вся страна рада и гордится Романом Костомаровым, мы все следим за его успехами и восстановлением. Я, как и в принципе все любители фигурного катания и фанаты, мечтаем снова увидеть его на льду, хочется верить, что так все и будет. Со стороны кажется, что раз Роман может ходить и тренироваться, то сможет делать и все остальное. Здесь все будет зависеть от него самого», — говорила тогда Навка.

Татьяна признавала, что вопрос возвращения фигуриста на лед очень сложный. Когда это произойдет, нельзя было спрогнозировать из-за большого количества нюансов.

«Я даже не знаю, есть ли в мире прецеденты, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям. Возможно, Костомаров будет первым. По крайней мере, я в это безумно верю и в Романе никогда не сомневалась», — добавила чемпионка.

Фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка выступают на юбилейном гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ Арене», 2023 г. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

17 декабря 2023 года Навка вышла на лед с Костомаровым в рамках шоу, посвященного 50-летию фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Они исполнили программу «Кармен». С этим произвольным танцем фигуристы победили на Олимпиаде 2006 года в Турине. Это было одно из первых появлений Костомарова на льду после болезни.

Что сказала Навка о возвращении Валиевой в спорт

Валиева вернулась в спорт после дисквалификации за допинг. 1 октября 2025 года стало известно, что фигуристка решила возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Навки. До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, с которой трогательно попрощалась, вручив букет цветов. Навка пообещала оказать всестороннюю поддержку фигуристке.

«Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой. Конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело», — заявила она.

Перед Кубком Первого канала 21–22 марта Навка отметила, что возвращение Валиевой к соревнованиям является радостным событием для всего фигурного катания.

«Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила еще проявит себя и мы будем гордиться. Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта», — сказала олимпийская чемпионка.

История любви Навки и Пескова

В 1993 году Навка познакомилась с фигуристом Александром Жулиным на дискотеке после золотого для него чемпионата мира в Праге. Их отношения развивались на протяжении 14 лет. В 2000 году пара поженилась в Нью-Йорке, вскоре у них родилась дочь Александра.

Во время участия в проекте «Звезды на льду» у Навки начался роман с актером Маратом Башаровым. В то время они оба состояли в браке. Их отношения продолжались два года.

Навка и Жулин объявили о расставании в 2010 году. Экс-фигурист не скрывал, что не всегда был верен жене. Она прощала его, но это не помогло сохранить семью.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В 2010 году на одном из праздников, посвященных дню рождения общего знакомого, Навка обратила внимание на мужчину, танцевавшего под мелодию из фильма «Девять с половиной недель». Она не узнала пресс-секретаря президента России.

Через год они встретились на празднике в честь общего знакомого. Благодаря подсказке главреда Russia Today Маргариты Симоньян Навка выяснила, что это Песков. Он не узнал олимпийскую чемпионку.

«Говорит, не знал я, думал, что ты девушка с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос. Вот так он со мной познакомился», — рассказывала Татьяна.

На момент знакомства с Навкой Песков находился во втором браке. Его первой супругой была внучка маршала Советского Союза Семена Буденного. У них есть сын Николай. Во втором браке, с Екатериной Солоцинской, у него родились трое детей. В течение года Навка общалась с Песковым на «вы» и не давала никаких намеков на более близкие отношения.

Оформив развод, пресс-секретарь президента РФ не спешил афишировать новые отношения. После рождения дочери Надежды (2014) Навка и Песков начали открыто говорить о романе. 1 августа 2015-го в одном из престижных отелей Сочи, Rodina Grand Hotel & SPA, состоялась их свадьба. Несмотря на присутствие известных личностей, таких как Филипп Киркоров и Яна Рудковская, торжество прошло скромно.

«Мы уже не молоды, чтобы устраивать грандиозные праздники. У нас за плечами 35 лет семейной жизни и шестеро детей», — отметила Навка.

Комментируя подход мужа к поздравлениям с 8 Марта, олимпийская чемпионка сказала, что лучше копить на один хороший подарок, а не тратиться на мелочи.

«Цветы мне муж дарит часто. Конечно, дарит и подарки. Но я считаю, что лучше накопить и купить какой-нибудь один хороший подарок», — сказала Навка.

Чем сейчас занимается Навка

Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка является основателем и генеральным продюсером компании «Навка Шоу», которая занимается созданием, постановкой и прокатом ледовых спектаклей по всей России. В программах участвуют такие звезды фигурного катания, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Никита Кацалапов и многие другие. Самые известные ледовые шоу Навки — «Вечера на хуторе», «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «История любви Шахерезады», «Щелкунчик», «Лебединое озеро».

Навка периодически участвует в телевизионных шоу. Она является членом жюри «Ледникового периода».

