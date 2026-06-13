Россиянам назвали категории граждан, кто получит прибавку к пенсии в июле Иванова-Швец: прибавку к пенсии получат россияне, у которых появились иждивенцы

Повышенные пенсионные выплаты в июле будут начислены гражданам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил I группу инвалидности, а также пенсионерам, у которых появились иждивенцы, сообщила РИА Новости доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Двойной размер фиксированной части пенсии составляет 19 169,38 рубля вместо 9584,69 рубля.

Эксперт также уточнила, что уволившиеся пенсионеры получат прибавку за счет восстановления пропущенных индексаций. Обращаться в Социальный фонд этим категориям не нужно — перерасчет автоматический.

Однако тем, у кого появились иждивенцы для перерасчета потребуется подать заявление. Аналогичное правило касается и сельских пенсионеров с 30-летним стажем.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что проактивный режим при получении статуса пенсионера поможет значительно снизить бюрократическую нагрузку на граждан. Он уточнил, что проактивный формат подразумевает назначение государственных выплат в беззаявительном порядке. Уже сегодня страховая пенсия в таком режиме назначается гражданам по инвалидности, а также по случаю потери кормильца для детей, не достигших совершеннолетия.