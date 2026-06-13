Минюст США одобрил слияние двух медиагигантов

Министерство юстиции США утвердило слияние медиакомпаний Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance, сообщает издание Politico. Согласно информации, полученной от источников, антимонопольное управление ведомства посчитало, что поглощение не создаст угрозы для конкуренции на рынке.

В апреле Warner Bros. Discovery уже представила отчет о том, что акционеры компании одобрили слияние с Paramount. По данным публикации, Минюст США одобрил заявку Paramount Skydance на приобретение Warner Bros. за $111 млрд.

Неназванные сотрудники ведомства после детальной проверки установили, что данная сделка не ставит под угрозу конкурентную среду. Источники также добавили, что ведомство одобрило слияние без требования продажи активов или предоставления уступок, а также без установления каких-либо регуляторных условий. О выходе окончательного решения ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Paramount Skydance до «мусорного». Такое решение связано с соглашением о покупке киногигантом своего конкурента Warner Bros. Discovery, что приведет к резкому росту долговой нагрузки.