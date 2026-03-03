Paramount бросили в «помойку» после покупки Warner Bros.

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Paramount Skydance до «мусорного». Такое решение связано с соглашением о покупке киногигантом своего конкурента Warner Bros. Discovery, что приведет к резкому росту долговой нагрузки.

RWN отражает неопределенность, связанную с планируемым приобретением компании Warner Bros. Discovery, — заявили в Fitch.

Агентство присвоило рейтингам Paramount статус RWN, указывающий на негативный прогноз. Аналитики предупреждают, что совокупная долговая нагрузка компании превысит $70 млрд и может оказать давление на ее будущие рейтинги.

Paramount боролась за активы WBD с прошлого года, конкурируя с Netflix, который сначала договорился приобрести часть подразделений Warner за $83 млрд. После серии встречных предложений Paramount согласилась купить всю компанию за $81 млрд, или $110 млрд с учетом долгов и обязательств.

WBD значительно крупнее самой Paramount: их рыночная капитализация оценивается в $71 млрд и $15 млрд соответственно. При этом у Paramount уже есть долги на $14 млрд, а для завершения сделки ей потребуется привлечь кредиты еще на $58 млрд.

Ранее Warner Bros. Discovery одобрила условия сделки о своем приобретении компанией Paramount. Сумма соглашения составляет $110 млрд.