09 декабря 2025 в 21:30

Путин ответил на просьбу Сокурова о поддержке «Ленфильма»

Путин согласился с Сокуровым по вопросу поддержки киностудии «Ленфильм»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин согласился с режиссером Александром Сокуровым, что киностудия «Ленфильм» должна быть площадкой, открытой для творчества, сообщили на сайте Кремля. Лидер РФ также пообещал обсудить возможную поддержку с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и призвал Сокурова передать свои конкретные предложения.

А то, что это должна быть площадка, открытая для творчества, вот с этим я не могу спорить, и я и с губернатором переговорю. Если нужна ему будет какая-то поддержка — хорошо. И вы тоже, пожалуйста, передайте ваши предложения, — заявил глава России.

Ранее Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга из федеральной. Документ был подписан главой государства в целях развития отечественного кинопроизводства.

До этого стало известно, что «Ленфильм» подал в суд на режиссера кинокартины «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. По данным источника, маэстро должен почти 2,5 млн рублей за пользование помещением студии в Петербурге.

Ленфильм
киностудии
Владимир Путин
Александр Сокуров
