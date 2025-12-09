Путин ответил на просьбу Сокурова о поддержке «Ленфильма» Путин согласился с Сокуровым по вопросу поддержки киностудии «Ленфильм»

Президент России Владимир Путин согласился с режиссером Александром Сокуровым, что киностудия «Ленфильм» должна быть площадкой, открытой для творчества, сообщили на сайте Кремля. Лидер РФ также пообещал обсудить возможную поддержку с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и призвал Сокурова передать свои конкретные предложения.

А то, что это должна быть площадка, открытая для творчества, вот с этим я не могу спорить, и я и с губернатором переговорю. Если нужна ему будет какая-то поддержка — хорошо. И вы тоже, пожалуйста, передайте ваши предложения, — заявил глава России.

Ранее Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга из федеральной. Документ был подписан главой государства в целях развития отечественного кинопроизводства.

До этого стало известно, что «Ленфильм» подал в суд на режиссера кинокартины «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. По данным источника, маэстро должен почти 2,5 млн рублей за пользование помещением студии в Петербурге.