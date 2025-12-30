Смерть от литрбола: как не погибнуть в Новый год. Предостережение от врача

Среди самых опасных новогодних традиций так называемый литрбол (игра на скорость употребления крепкого алкоголя) занимает печальное лидерство. На первый взгляд безобидный спор «крепких ребят» смертельно опасен. Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru рассказала, почему подобные «соревнования» могут закончиться в морге.

Почему спор, кто больше выпьет, смертельно опасен

Многие легкомысленно воспринимают алкогольный спор для «крепких ребят», не понимая, что это не проверка силы, а добровольное острое отравление, которое может убить даже молодого и здорового человека. Это не просто «сильное опьянение», а намеренное достижение смертельно опасной концентрации этанола в крови за минимальное время. Условно летальной дозой этанола для непьющего человека считается четыре–пять граммов на килограмм массы тела. Для человека весом 70 кг это примерно 350–400 граммов чистого спирта.

В стандартной бутылке водки (0,5 л) крепостью 40% содержится примерно 200 граммов чистого спирта. Литр — это уже около 400 граммов. То есть участник игры за 10–30 минут добровольно принимает смертельную или околосмертельную дозу яда, с которой печень и организм в целом физически не могут справиться.

Организм перерабатывает алкоголь со скоростью примерно 7–10 граммов этанола в час (примерно рюмка водки). Все, что поступает сверх этого, накапливается в крови, отравляя все системы.

Мозг и ЦНС. От эйфории до комы

Игра в литрбол наносит удар по всем органам, в том числе по мозгу и центральной нервной системе. Сначала концентрация алкоголя в крови быстро вырастает, что приводит к сильному опьянению — нарушению координации, речи, торможению центров самоконтроля. Вторая фаза (отравление): спирт начинает работать как сильный нейротоксин, угнетая жизненно важные центры в стволе мозга.

Риск № 1: утрата рвотного рефлекса. В норме при избытке токсина организм пытается очистить желудок. При запредельной дозе этот рефлекс отключается, что многократно увеличивает опасность.

Риск № 2: угнетение дыхательного центра. Человек просто перестает дышать во сне или в бессознательном состоянии (алкогольная кома). Это частая непосредственная причина смерти.

Риск № 3: отек головного мозга. Под токсическим воздействием нарушается проницаемость сосудов, жидкость попадает в ткани мозга, сдавливая его. Без срочной медицинской помощи это приводит к смерти.

Сердце и сосуды

Алкоголь вызывает хаотичные изменения: сначала расширяет сосуды, затем приводит к их резкому спазму, заставляя сердце работать с огромной перегрузкой. Резко повышается артериальное давление. Даже у молодого и здорового человека это может спровоцировать острую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда или инсульт.

Метаболический коллапс

Продукты распада этанола резко закисляют кровь и приводят к метаболическому ацидозу. Это нарушает работу всех ферментов и органов.

Алкоголь блокирует выработку глюкозы в печени. На фоне стресса и отсутствия нормального питания это приводит к тяжелой гипогликемии — критическому падению уровня сахара в крови. Мозг, лишенный глюкозы, отключается. Гипогликемическая кома может наступить через несколько часов после употребления большого количества алкоголя и часто становится причиной смерти во сне.

Травмы и асфиксия

В состоянии глубокого опьянения человек может упасть, получить тяжелую черепно-мозговую травму и не почувствовать этого. Самая частая «бытовая» причина смерти — аспирация рвотных масс. Без сознания, лежа на спине, человек вдыхает рвоту, что приводит к удушью. Из-за угнетенного кашлевого рефлекса он даже не пытается откашляться.

Помогает ли «тренированность» организма

Опытные потребители алкоголя могут медленнее пьянеть из-за повышенной активности ферментов печени, но это иллюзия безопасности. Ферменты не безграничны. При литрболе их катастрофически не хватает.

«Тренированный» человек позже достигает пиковой концентрации, но его организм в любом случае получает смертельную дозу алкоголя. Он так же незаметно для себя переходит черту от опьянения к коме, делая это, возможно, без выраженных внешних признаков. Данная ситуация еще опаснее, так как окружающие не успеют вызвать помощь.

Кроме того, у таких людей выше риск острого панкреонекроза — мгновенного «самопереваривания» поджелудочной железы на фоне ударной дозы алкоголя. Смертность при этом осложнении достигает 50–80%.

Как предотвратить трагедию

Если вы стали свидетелем такой «забавы», ваши действия должны быть быстрыми и решительными.

Немедленно остановите участника, даже если это вызывает конфликт. Лучше ссора, чем похороны. Ни в коем случае не давайте ему опохмелиться, кофе или энергетики. Это усугубит положение. Если человек потерял сознание, срочно вызывайте скорую помощь (103 или 112). Четко скажите: «Острое алкогольное отравление, без сознания, выпил около литра водки». Поверните его на бок в стабильное боковое положение, чтобы исключить западение языка и аспирацию рвоты. Обеспечьте приток свежего воздуха, расстегните тесную одежду. Не оставляйте одного ни на минуту до приезда медиков.

Литрбол — это не смелая игра, а демонстративное саморазрушение с непредсказуемым финалом. Его последствия — это не просто «тяжелое похмелье», а острая интоксикация, требующая реанимационных мероприятий. Тот, кто предлагает или соглашается на такую «игру», либо не знает реальных рисков, либо сознательно игнорирует их. В новогоднюю ночь выбирайте жизнь, трезвость и разум. Здоровье — это не ресурс, который можно восстановить на спор.

