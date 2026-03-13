В Госдуме оценили идею усложнить россиянам развод через «Госуслуги»

Усложнение процедуры развода через «Госуслуги» позволит сохранить больше браков, заявил 360.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению парламентария, бракоразводный процесс должен быть многоступенчатым.

Конечно, я абсолютно поддерживаю идею в том плане, что если у людей какой-то кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а все-таки попытаться вылечить. В большинстве случаев люди могли бы не разводиться: им просто нужна помощь. Нормальные люди воспринимают кризис как безусловно сложную ситуацию, а не некую опцию приравнивания брака к дружеским отношениям. Некоторые плохо понимают, что такое семья, — высказался Милонов.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что функцию развода через «Госуслуги» необходимо пересмотреть. По ее мнению, такая возможность делает процесс формальным и рутинным, в то время как с семьей в непростое время должны работать психологи, медиаторы, юристы и наставники, преодолевшие подобный кризис.