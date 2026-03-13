Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:39

В Госдуме оценили идею усложнить россиянам развод через «Госуслуги»

Депутат Милонов: усложнение процедуры развода позволит сохранить больше браков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Усложнение процедуры развода через «Госуслуги» позволит сохранить больше браков, заявил 360.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению парламентария, бракоразводный процесс должен быть многоступенчатым.

Конечно, я абсолютно поддерживаю идею в том плане, что если у людей какой-то кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а все-таки попытаться вылечить. В большинстве случаев люди могли бы не разводиться: им просто нужна помощь. Нормальные люди воспринимают кризис как безусловно сложную ситуацию, а не некую опцию приравнивания брака к дружеским отношениям. Некоторые плохо понимают, что такое семья, — высказался Милонов.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что функцию развода через «Госуслуги» необходимо пересмотреть. По ее мнению, такая возможность делает процесс формальным и рутинным, в то время как с семьей в непростое время должны работать психологи, медиаторы, юристы и наставники, преодолевшие подобный кризис.

