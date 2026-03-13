Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:43

В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак

Депутат Останина: приоритетом для молодежи должно быть образование

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приоритетом для молодежи должно быть образование, заявила KP.RU председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала инициативу о снижении возраста вступления в брак.

Не считаю нужным идти по пути снижения возраста вступления в брак. Я считаю чрезвычайно важным обеспечить все для того, чтобы наша молодежь имела возможность получить полноценное образование, среднее, высшее, — рассказала Останина.

Депутат подчеркнула, что в будущем образованные родители смогут больше дать своим детям. По ее словам, студенты сейчас также получают необходимую поддержку в случае рождения детей и регистрации брака — от семейного общежития до соответствующих выплат.

Ранее сообщалось, что Дворец бракосочетаний в Саратове начал проводить для детсадовцев, школьников и студентов экскурсии с детскими игровыми «свадьбами». Среди несовершеннолетних выбирают детей на роли жениха и невесты, они надевают наряды и «расписываются» в ходе церемонии.

Госдума
Нина Останина
браки
возраст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арабская страна зафиксировала резкий рост турпотока из России
Раскрыты последствия решения США смягчить санкции против нефти из России
Совкомбанк заработал 53 млрд рублей по МСФО за 2025 год
«Боюсь называть»: экс-экономист МВФ сделал мрачный прогноз о ценах на нефть
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.