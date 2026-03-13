В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак Депутат Останина: приоритетом для молодежи должно быть образование

Приоритетом для молодежи должно быть образование, заявила KP.RU председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала инициативу о снижении возраста вступления в брак.

Не считаю нужным идти по пути снижения возраста вступления в брак. Я считаю чрезвычайно важным обеспечить все для того, чтобы наша молодежь имела возможность получить полноценное образование, среднее, высшее, — рассказала Останина.

Депутат подчеркнула, что в будущем образованные родители смогут больше дать своим детям. По ее словам, студенты сейчас также получают необходимую поддержку в случае рождения детей и регистрации брака — от семейного общежития до соответствующих выплат.

Ранее сообщалось, что Дворец бракосочетаний в Саратове начал проводить для детсадовцев, школьников и студентов экскурсии с детскими игровыми «свадьбами». Среди несовершеннолетних выбирают детей на роли жениха и невесты, они надевают наряды и «расписываются» в ходе церемонии.