В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов

Запрет абортов может привести к увеличению подпольных операций, рассказала KP.RU председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что такой опыт власти уже пытались применить.

У нас уже были опыты в истории нашей страны, и запреты были, и увеличивалась смертность, подпольные аборты были — все это было. Ни к чему хорошему это не привело, — рассказала Останина.

Депутат подчеркнула, что решение о родительстве каждая семья должна принимать самостоятельно. По ее словам, в таком вопросе важно учитывать факторы здоровья и материального положения.

Ранее Останина заявила, что генетический скрининг для будущих родителей не должен вытеснять другие медицинские услуги. Она отметила, что отношение в обществе к такой процедуре неоднозначное.