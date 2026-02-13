Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 09:01

Замужняя учительница забеременела от одного из своих учеников

В США учительница совратила двух учеников и забеременела от одного из них

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Нью-Джерси учительница Джули Риццителло совратила двух учеников и забеременела от одного из них, сообщило издание Star News. Женщину арестовали в июле 2024 года.

Отмечается, что Риццителло преподавала английский язык в школе города Уолл. По версии следствия, она совратила двух учеников этого учебного заведения: одного в 2017 году, а второго — в 2024-м.

В первом случае женщина забеременела от несовершеннолетнего, но позже решила сделать аборт. Второй молодой человек устроился работать в пекарню семьи Риццителло и часто ходил к ней домой. Из-за этих отношений он бросил колледж и стал по-настоящему зависим от учительницы. За оба случая изнасилования женщину приговорили к 10 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мандура учительница родила ребенка от 13-летнего школьника. По версии следствия, педагог совратила мальчика в 2024 году и продолжала отношения с ним в 2025-м. При этом она обвинила ученика в изнасиловании. 33-летней женщине предъявили семь обвинений по четырем уголовным статьям.

