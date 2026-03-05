Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:33

Шойгу раскрыл убытки от одного дня перекрытия Ормузского пролива

Шойгу: один день перекрытия Ормузского пролива лишает всех $7 млрд

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Один день перекрытия Ормузского пролива — это $7 млрд (544,6 млрд рублей) убытка всем, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС. До этого в исламской республике сообщили, что не пропустят через него суда США, Израиля и европейских стран.

По оценкам, один день перекрытия Ормузского пролива и прохода по нему — это $7 млрд убытка всем, — отметил Шойгу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились. После этого заявления во Франции призвали отменить все «идиотские» антироссийские санкции.

