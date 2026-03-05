Полиция раскрыла результаты ДНК-экспертизы по делу похищенного украинца

Изуродованные останки, которые ранее нашли на Бали, действительно принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову, пишет Jakarta Globe со ссылкой на полицию Индонезии. По данным источника, из-за сильных повреждений установить личность удалось только с помощью ДНК-экспертизы.

ДНК-экспертиза подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинцу Игорю Комарову, полиция разыскивает шестерых иностранных подозреваемых, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали нашли расчлененное тело сына известного криминального авторитета с Украины Комарова. Полиция связалась с семьей, чтобы провести тест ДНК и сравнить с найденными останками.

До этого местная полиция объявила в международный розыск шесть иностранных граждан по делу о похищении гражданина Украины. Правоохранители направили запрос в Интерпол на выпуск красного уведомления для установления местонахождения и последующего задержания подозреваемых. Известно, что преступники являются иностранцами.