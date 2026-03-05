Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:37

Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии

Reuters: над северной частью Эр-Рияда поднялся дым

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Дым поднялся над северной частью Эр-Рияда, сообщает агентство Reuters. По данным издания, дипломатам в столице Саудовской Аравии предписано оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что 3 марта на фоне масштабной ответной кампании Ирана на территории посольства США в Эр-Рияде произошел пожар. Атака была начата после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и семерых генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в результате ударов США и Израиля 28 февраля.

КСИР также обнародовал кадры масштабного пожара. На опубликованном видео, предположительно, запечатлена Южная кольцевая дорога города, где также фиксируются последствия инцидента.

Пресс-служба Минобороны Саудовской Аравии сообщила, что пожар на территории посольства США в Эр-Рияде начался в результате атаки беспилотников. Всего по зданию дипмиссии ударило два дрона. Согласно сведениям ведомства, площадь пожара оказалась небольшой. Здание диппредставительства не получило значительного материального ущерба. По данным журналиста Fox News Дженнифер Гриффин, при ударе дронов никто не пострадал. На территории посольства в момент атаки не было людей.

