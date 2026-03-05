Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:21

В MAX ответили на слухи об отслеживании использования VPN

В MAX заявили, что мессенджер не отслеживает использование VPN пользователями

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Мессенджер MAX не отслеживает использование VPN пользователями, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Так в компании прокомментировали публикацию на «Хабре», в которой говорилось о мониторинге использования VPN со стороны платформы.

MAX не отслеживает пользование VPN-сервисами [и] не отправляет запросы на сервера WhatsApp и Telegram. Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов — в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения, — рассказали агентству.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что вопрос о возможном запрете или введении штрафов за использование VPN не обсуждается. Так он прокомментировал фейковые рассылки, которые мошенники ведут от имени Роскомнадзора.

До этого РКН предупредил о массовой рассылке фейковых писем про запрет VPN на рабочих местах от имени ведомства. Они оформлены как официальные документы и даже имеют электронную подпись уполномоченного сотрудника.

