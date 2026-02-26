В Госдуме отреагировали на слухи о штрафах за использование VPN

В Госдуме отреагировали на слухи о штрафах за использование VPN Депутат Горелкин опроверг слухи о планах ввести штрафы за использование VPN

Вопрос о возможном запрете или введении штрафов за использование VPN не обсуждается, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем канале на платформе MAX. Так он прокомментировал фейковые рассылки, которые мошенники ведут от имени Роскомнадзора.

Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН — излюбленный прием и мошенников, и фейкометов. На самом деле, ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются, — написал он.

Ранее Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фейковых писем про запрет VPN на рабочих местах от имени ведомства. Письма оформлены как официальные документы и даже имеют электронную подпись уполномоченного сотрудника.

До этого стало известно, что россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками — при переходе на «сайт» для отмены пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.