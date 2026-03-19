Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов Председатель комитета Мособлдумы Коркин: ездить на самокате нужно по одному

Ездить на самокате необходимо по одному, соблюдая скоростной режим, рассказал 360.ru председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. Он напомнил, что за нарушение правил предусмотрены штрафы.

Так, за езду на электросамокате с превышением скорости, выезд в место, где запрещено ездить, а также за езду вдвоем — 800 рублей, за создание помех движению или выезд на проезжую часть — 1000 рублей, за пьяную езду — от 1000 до 1500 рублей, — рассказал Коркин.

Эксперт подчеркнул, что существуют также и возрастные ограничения на управление электросамокатом. По его словам, дети до семи лет могут кататься на тротуарах при сопровождении взрослых, а подростки от 14 лет обладают теми же правами, что и взрослые.

Ранее автоюрист Александр Холодов рассказал, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.