Автоюрист рассказал о главных ошибках в использовании электросамокатов Автоюрист Холодов: кататься вдвоем на электросамокатах запрещено

Кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено, заявил в беседе с Авторадио автоюрист Александр Холодов. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.

У нас закреплен приоритет для пешеходов, поэтому, грубо говоря, пешеход всегда будет прав. Есть, конечно, ряд правил. Например, что нельзя ездить вдвоем на электросамокате, двигаться на красный сигнал. Останавливаться теперь нужно, как и велосипедистам, на пешеходных переходах, — рассказал Холодов.

Он добавил, что подобные нарушения фиксируют с помощью автоматических камер. За них предусмотрены штрафы.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что полностью запретить электросамокаты уже не получится. Он отметил, что, помимо кикшерингов, граждане также пользуются частными средствами индивидуальной мобильности.