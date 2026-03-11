Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:27

Автоэксперт ответил, можно ли запретить электросамокаты

Автоэксперт Шапарин: полностью запретить электросамокаты не получится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полностью запретить электросамокаты уже не получится, рассказал «Ридусу» президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он отметил, что помимо кикшерингов, граждане также пользуются частными средствами индивидуальной мобильности.

Может ли сотрудник полиции поймать человека на частном самокате? Нет, не может. Может ли сотрудник полиции поймать курьера на личном электровелосипеде? Нет, не может. Может ли кто-то, кроме циркового льва, поймать человека на моноколесе? Опять же, не может. Мы понимаем, что есть вот эта категория абсолютно неотлавливаемая, вообще никак, — рассказал Шапарин.

Автоэксперт подчеркнул, что помочь контролировать СИМ может обязательная регистрация и ограничения ввоза. По его словам, кикшеринговые компании поддаются контролю, а значит, бороться с ними не нужно.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.

