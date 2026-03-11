Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:55

В МО Китая заявили, что события в «Терминаторе» могут стать реальностью

МО КНР: бесконтрольное развитие ИИ может реализовать сценарий «Терминатора»

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Бесконтрольное применение технологий искусственного интеллекта в военной сфере способно воплотить в реальность антиутопичный сценарий фильма «Терминатор», заявил представитель Минобороны КНР Цзян Бинь на странице ведомства в соцсети WeChat. По его мнению, использование ИИ для нарушения суверенитета государств и передача алгоритмам права решать вопросы жизни и смерти подрывают этические нормы ведения войн.

Дистопия, изображенная в американском фильме «Терминатор», однажды может стать реальностью, — сказал он.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин выступает против применения передовых разработок для достижения абсолютного военного превосходства. Китай призывает к многостороннему управлению ИИ под эгидой ООН и готов сотрудничать с другими странами для предотвращения рисков.

Научно-фантастический боевик 1984 года, на который сослался Цзян Бинь, описывает мир, где враждебный искусственный интеллект развязывает войну против человечества, отправляя киборга-андроида в прошлое для изменения истории.

Ранее американские СМИ писали, что Пентагон выдвинул ультиматум компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, требуя предоставить неограниченный доступ к технологии ИИ для использования в военных операциях.

нейросети
Китай
Минобороны КНР
войны
фильмы
