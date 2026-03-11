В Китае пригрозили Японии полнейшим фиаско

Япония понесет сокрушительное поражение и «еще более полное фиаско», если осмелится нарушить суверенитет Китая, заявил представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь. Так он прокомментировал возможность размещения на территории страны дальнобойных ракет с радиусом действия 1000 км, передает РБК.

В случае конфликта такое вооружение способно дотянуться до материкового Китая. Цзян Бинь уточнил, что такие действия срывают «маска самообороны» у Японии.

До этого Цзян Бинь отмечал, что бесконтрольное применение технологий искусственного интеллекта в военной сфере способно воплотить в реальность антиутопичный сценарий фильма «Терминатор». По его мнению, использование ИИ для нарушения суверенитета государств и передача алгоритмам права решать вопросы жизни и смерти подрывают этические нормы ведения войн.

До этой Китай призвал США и Иран возобновить диалог на фоне осложнения обстановки в Ормузском проливе. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что правительство КНР глубоко обеспокоено обострением ситуации на Ближнем Востоке, и призвал стороны к деэскалации.