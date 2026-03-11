Китай выступил с призывом к США и Ирану из-за кризиса в Ормузском проливе

Китай выступил с призывом к США и Ирану из-за кризиса в Ормузском проливе Китай призвал США и Иран возобновить диалог из-за кризиса в Ормузском проливе

Пекин призывает США и Иран возобновить диалог на фоне осложнения обстановки в Ормузском проливе, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга. Он подчеркнул, что правительство КНР глубоко обеспокоено обострением ситуации на Ближнем Востоке, и призвал стороны к деэскалации, передает ТАСС.

Неотложный приоритет для всех заинтересованных сторон — незамедлительно прекратить военные действия и в кратчайшие сроки вернуться к установленным рамкам переговоров, — заявил дипломат.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что перебои в мировых поставках серы, вызванные войной на Ближнем Востоке, уже привели к росту цен и могут затронуть ряд отраслей. По словам аналитиков, остановка судоходства через Ормузский пролив обернулась ограничением поставок побочного продукта переработки нефти и газа.

Также стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако тон их заявлений изменился, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке — эти страны опасаются дальнейшего подорожания электроэнергии и товаров.