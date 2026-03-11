Экипаж атакованного в Ормузском проливе корабля эвакуировали

Экипаж грузового судна, атакованного неизвестным снарядом в Ормузском проливе, был полностью эвакуирован, сообщает агентство Reuters. В результате попадания на борту вспыхнул пожар, обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

До этого стало известно, что ВМС США практически ежедневно отклоняют запросы коммерческих перевозчиков на военное сопровождение судов через пролив. В Пентагоне сочли текущую обстановку в регионе слишком опасной из-за возможных атак Ирана.

Ранее американская разведка допустила, что Иран готовится к минированию акватории Ормузского пролива. Пентагон якобы получил разведданные о действиях Тегерана в ключевой морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе заявил, что Париж вместе с партнерами готовит «оборонную миссию» в Ормузском проливе. Операция начнется после выхода из самой горячей фазы конфликта и будет включать сопровождение контейнеровозов и танкеров.