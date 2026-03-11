ВМС США отказываются сопровождать торговые суда в Ормузском проливе

Военно-морские силы США практически ежедневно отклоняют запросы коммерческих перевозчиков на военное сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Несмотря на критическую важность этого маршрута для мировой торговли, американское командование считает текущую обстановку в регионе слишком опасной для проведения конвойных операций, сказано в публикации.

ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок, — утверждает агентство.

Согласно данным, озвученным в ходе закрытых брифингов, позиция Пентагона остается неизменной: прямое сопровождение танкеров станет возможным только после существенной деэскалации конфликта. Источники указывают, что ВМС США не готовы брать на себя ответственность за безопасность гражданских судов, пока угроза ударов со стороны Ирана оценивается как запредельная.

Ранее американская разведка допустила, что Иран готовится к минированию акватории Ормузского пролива. Вашингтон якобы располагает сведениями о враждебных действиях Тегерана в ключевой морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.