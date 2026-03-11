Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 08:09

ВМС США отказываются сопровождать торговые суда в Ормузском проливе

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-морские силы США практически ежедневно отклоняют запросы коммерческих перевозчиков на военное сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Несмотря на критическую важность этого маршрута для мировой торговли, американское командование считает текущую обстановку в регионе слишком опасной для проведения конвойных операций, сказано в публикации.

ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок, — утверждает агентство.

Согласно данным, озвученным в ходе закрытых брифингов, позиция Пентагона остается неизменной: прямое сопровождение танкеров станет возможным только после существенной деэскалации конфликта. Источники указывают, что ВМС США не готовы брать на себя ответственность за безопасность гражданских судов, пока угроза ударов со стороны Ирана оценивается как запредельная.

Ранее американская разведка допустила, что Иран готовится к минированию акватории Ормузского пролива. Вашингтон якобы располагает сведениями о враждебных действиях Тегерана в ключевой морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.

ВМС США
Ормузский пролив
Иран
судоходство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков заявил о неспокойной обстановке в приграничье
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Собака спасла хозяйку от рака легких на ранней стадии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.