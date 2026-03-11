В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты Новый ГОСТ на свежие фрукты начнет действовать в России 1 июня 2026 года

Новый ГОСТ на свежие фрукты начнет действовать в России 1 июня 2026 года, сообщил ТАСС. Стандарты будут определять требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие там генно-модифицированных организмов.

В Роскачестве отметили, что фрукты, которые будут выращены по новому ГОСТу и пройдут сертификацию, смогут получить знак «Зеленый эталон». По текущим стандартам для производства данной продукции должны быть использованы улучшенные промышленные средства, в частности, качественные агрохимикаты. Кроме того, выращивание фруктов должно проходить обособленно от других сельхозпродуктов.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ, утвержденный Росстандартом, унифицирует требования к плодам на пространстве нескольких стран, упростит взаимную торговлю и определит, какую хурму считать высшим сортом, а какую можно отнести ко второму.

Кроме того, в России ведется разработка нового национального стандарта, который установит требования к отечественным игристым винам. Документ уже прошел стадию технического создания и сейчас находится на этапе экспертного обсуждения.