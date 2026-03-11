Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 09:23

В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты

Новый ГОСТ на свежие фрукты начнет действовать в России 1 июня 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый ГОСТ на свежие фрукты начнет действовать в России 1 июня 2026 года, сообщил ТАСС. Стандарты будут определять требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие там генно-модифицированных организмов.

В Роскачестве отметили, что фрукты, которые будут выращены по новому ГОСТу и пройдут сертификацию, смогут получить знак «Зеленый эталон». По текущим стандартам для производства данной продукции должны быть использованы улучшенные промышленные средства, в частности, качественные агрохимикаты. Кроме того, выращивание фруктов должно проходить обособленно от других сельхозпродуктов.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ, утвержденный Росстандартом, унифицирует требования к плодам на пространстве нескольких стран, упростит взаимную торговлю и определит, какую хурму считать высшим сортом, а какую можно отнести ко второму.

Кроме того, в России ведется разработка нового национального стандарта, который установит требования к отечественным игристым винам. Документ уже прошел стадию технического создания и сейчас находится на этапе экспертного обсуждения.

Читайте также
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
Власть
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Власть
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола
Семья и жизнь
Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола
Яблочные облака — десерт из двух ингредиентов. Воздушные, нежные и без сахара. Магия для тех, кто следит за питанием
Общество
Яблочные облака — десерт из двух ингредиентов. Воздушные, нежные и без сахара. Магия для тех, кто следит за питанием
Полутвердый сыр в РФ теперь будет производиться по особым технологиям
Общество
Полутвердый сыр в РФ теперь будет производиться по особым технологиям
Россия
фрукты
ГОСТ
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бельгийский адвокат раскрыл условие выплаты компенсаций за санкции ЕС
Гладков заявил о неспокойной обстановке в приграничье
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.