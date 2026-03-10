Яблочные облака — десерт из двух ингредиентов. Воздушные, нежные и без сахара. Магия для тех, кто следит за питанием

Это не мусс и не пудинг. Это яблочное пюре, которое научилось летать. Секрет — в семи минутах безумного взбивания, когда миксер насильно загоняет в теплую яблочно-желатиновую смесь сотни тысяч пузырьков воздуха. Потом эта воздушно-фруктовая пена отправляется в холод, где желатин хватает ее и фиксирует в этом невесомом состоянии. На выходе получается твердое облако: держит форму, но тает на языке, как сладкий зимний иней.

Для приготовления понадобится: 700 г яблочного пюре (готового детского без сахара или домашнего), 17 г желатина (примерно 2 ст. л. без горки), холодная вода для замачивания. Желатин залить небольшим количеством холодной воды (примерно 4-5 ст. л.) и оставить набухать на 5–10 минут. Яблочное пюре перелить в кастрюлю с толстым дном и подогреть на самом медленном огне, помешивая. Не доводить до кипения! Как только пюре станет горячим, снять с огня. Добавить набухший желатин в горячее пюре и интенсивно размешивать венчиком до тех пор, пока желатин полностью не растворится и не останется ни единой крупинки. Дать смеси остыть примерно до комнатной температуры (можно поставить кастрюлю в миску с холодной водой, чтобы ускорить процесс).

Охлажденную, но еще жидкую массу перелить в чашу миксера. Взбивать на высокой скорости в течение 7–10 минут. Масса будет постепенно светлеть, увеличиваться в объеме в 2–2,5 раза и превратится в густую, устойчивую, воздушную пену, напоминающую безе. Быстро, пока пена не осела, переложить ее в порционные креманки, силиконовые формы или просто выложить ложкой горками на поднос, застеленный пергаментом. Аккуратно разровнять поверхность. Убрать в холодильник на 2–3 часа для полного застывания. Готовые яблочные облака можно украсить свежими ягодами (малиной, смородиной), листиком мяты или тонкими ломтиками яблока. Подавать охлажденными.

