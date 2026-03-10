Астрофизик привел доказательства искусственного происхождения 3I/ATLAS

Профессор Гарварда Ави Леб представил новые данные, которые могут свидетельствовать об искусственном происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS. Анализ снимков с телескопа Hubble показал, что три струи газа и пыли, исходящие от ядра кометы, образуют симметричную систему с ритмичными колебаниями около семи часов, отметил ученый в своем блоге.

В ходе исследования, проведенного совместно с итальянскими коллегами, ученый обнаружил, что три мини-джета расположены на одинаковом угловом расстоянии 120 градусов друг от друга. Система струй демонстрирует строгую ориентацию относительно Солнца, что, предположительно, способствует стабилизации положения объекта в пространстве. По мнению Леба, такая конфигурация напоминает работу двигательных установок.

При этом профессор Леб подчеркивает, что окончательный вывод о природе объекта пока не сделан. Фундаментальный вопрос, можно ли считать симметричную систему струй признаком технологических двигателей или это результат сублимации естественных ледяных карманов, остается открытым.

В декабре 2025 года самые чувствительные радионаблюдения в рамках программы Breakthrough Listen не обнаружили признаков искусственных сигналов от 3I/ATLAS. Из более чем 471 тыс. зарегистрированных сигналов все были отсеяны как земные помехи. Тем не менее, интерес к объекту подогревает и позиция ЦРУ, которое в ответ на запрос о документах по 3I/ATLAS ответило отказом «подтверждать или опровергать» наличие записей.

Уже 16 марта комета 3I/ATLAS достигнет ближайшей точки своей орбиты относительно Юпитера. После сближения с газовым гигантом уникальный объект направится за пределы Солнечной системы и покинет ее навсегда.