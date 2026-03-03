«Единственным обоснованием»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана

Миру так и не предъявили убедительных свидетельств разработки Тегераном ядерного оружия, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, данные МАГАТЭ и разведки США подтверждают, что Иран не занимался разработкой такого вооружения и не планировал это делать, передает РИА Новости.

Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждения и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков. Подтверждения о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие, — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сделал резонансное заявление, предположив, что Иран был способен создать атомную бомбу еще три года назад. По убеждению хозяина Белого дома, предотвратить это удалось лишь благодаря выходу Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Также Трамп обвинил иранскую сторону в намеренном провале дипломатических попыток урегулировать ядерную проблему. По утверждению президента, после завершения военной кампании «Полуночный молот» в прошлом году Вашингтон многократно выдвигал предложения по новому соглашению, но Тегеран оставил эти инициативы без ответа.