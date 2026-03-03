Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:49

Стало известно место прощания с Колядой

NEWS.ru: прощание с Колядой состоится 5 марта в Коляда-Театре

Николай Коляда Николай Коляда Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Прощание с актером и драматургом Николаем Колядой состоится 5 марта в екатеринбургском Коляда-Театре, сообщил NEWS.ru его ученик Олег Ягодин. Церемония начнется в 11:00 по местному времени. К 13:00 участники прощания направятся на Широкореченское кладбище, где артист будет похоронен.

5 марта 2026 года, четверг, Коляда-Театр, г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 97. 11:00–12:30 — прощание. 12:30–13:00 — отпевание. 13:00 — отъезд на автобусах от театра на кладбище, — сообщил Ягодин.

Ранее сообщалось, что Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Режиссера госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге, где он несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.

Как заявляла театральный критик Ольга Галахова, драматург отличался поразительным энтузиазмом в работе. По ее словам, он не просто создал свою драматургическую школу, но и воспитал целое поколение талантливых актеров. Он внес особый вклад в развитие Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Ермоловой и других артистов, заключила эксперт.

