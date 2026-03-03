В Ереване сообщили о желании ряда стран управлять железными дорогами страны Симонян: ряд стран хотели бы получить от РФ права на управление ж/д Армении

Сразу несколько государств проявляют заинтересованность в получении прав на управление железными дорогами Армении, заявил председатель Национального собрания республики Ален Симонян. По его словам, которые приводит Report.az, данный вопрос в первую очередь обсуждается с российской стороной.

Мы обсуждаем этот вопрос прежде всего с российской стороной. И ожидаем ответа в кратчайшие сроки. Уверен, что есть страны, заинтересованные и желающие приобрести у России права на управление армянскими железными дорогами, — сказал Симонян.

Он добавил, что лично проводит встречи с послами разных стран, посвященные управлению железными дорогами страны. Однако то, каким окажется окончательное решение, — это уже другой вопрос, отметил Симонян.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что желание Армении заменить Россию в управлении железными дорогами может привести к негативным последствиям для ее граждан. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу также назвал решение Еревана непроработанным. По его словам, уже выстроенная система может в одночасье сломаться.