19 февраля 2026 в 13:05

Экономист раскрыл ущербность позиции Армении по железной дороге ЮКЖД

Экономист Разуваев: уход ЮКЖД из Армении приведет к гибели страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна передать управление железными дорогами страны от российского ЗАО «ЮКЖД» другим игрокам является гибельным, рассказал NEWS.ru экономист Александр Разуваев. По его словам, Еревану негде быстро найти деньги, необходимые для содержания дорог. При этом Россия вправе потребовать возврата вложенных в дороги средств.

Курс Никола Пашиняна на разворот к Западу является откровенно гибельным для Армении. У республики плохие отношения с соседями, а прямой границы с Евросоюзом нет. Можно разворачиваться к Западу и вступать в ЕС, если вы Молдавия или Литва, но для Армении это не слишком умно. При этом экономика и железные дороги требуют больших денег. Я не знаю, откуда они их возьмут, денег у них нет, — сказал Разуваев.

Он отметил, что в случае передачи контроля над железными дорогами другим игрокам России придется «отбивать» свои деньги через механизмы ЕАЭС или суды других уровней.

При этом надо вернуть не просто вложенные деньги, а с учетом набежавших за время процентов, — подчеркнул экономист.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал желание армянских властей заменить Россию в управлении железными дорогами республики непроработанным решением. По его словам, уже выстроенная система после такого может в одночасье сломаться.

