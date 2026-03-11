Трамп объявил о начале новой «войны»

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной борьбы с инвазивными азиатскими карпами, которые угрожают экосистеме Великих озер, передает издание People. По словам политика, агрессивные рыбы активно размножаются в озере Мичиган и прилегающих водоемах.

Я попрошу и других губернаторов присоединиться к этой борьбе, в том числе губернаторов Иллинойса, Висконсина, Миннесоты, Пенсильвании, Огайо, Индианы, Нью-Йорка и, конечно, будущего губернатора Канады Марка Карни, который, я знаю, будет рад внести свой вклад в это достойное дело, — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном закончится уже скоро. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также заявил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.

До этого руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Фадафи выразил мнение, что Белый дом во главе с Трампом уже хочет прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. По его словам, американцы стремятся к прекращению огня с 10 марта.