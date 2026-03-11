Мужчину зарезали в центре Москвы

Мужчина скончался в центре Москвы после нападения на него с ножом, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России. По информации правоохранителей, нападавший, которого уже задержали, нанес жертве несколько ударов холодным оружием в ходе потасовки.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Хамовники при участии сотрудников Росгвардии задержан 34-летний уроженец Амурской области по подозрению в убийстве 33-летнего приезжего гражданина, — сказано в публикации.

По информации ведомства, все произошло в Староконюшенном переулке, где потерпевший находился с двумя родственниками. В какой-то момент когда между ним и прохожим разгорелся скандал, переросший в драку. Нападавший бросился с ножом и несколько раз ударил его в живот и грудь. Мужчину увезли в больницу, но медики оказались бессильны.

Нападавшего задержали прибывшие сотрудники ППС и Росгвардии. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК (Убийство). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

