11 марта 2026 в 19:14

Японская корпорация зарегистрировала в России товарные знаки

Компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака

Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
Японская компания Mitsubishi официально зарегистрировала в России два товарных знака, охватывающих как модели автомобилей, так и их компоненты, передает ТАСС. Среди них — S-AWC и XPANDER.

Заявки на регистрацию товарных знаков из Японии были поданы в Роспатент в апреле 2025 года. Однако зарегистрированы они были только в марте 2026. Исключительные права на эти товарные знаки будут действовать до 4 апреля 2035 года.

Регистрация осуществлена в рамках 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Этот класс охватывает автомобили, их компоненты и аксессуары.

Ранее Mitsubishi зарегистрировала в России еще два новых товарных знака — DI-D и AWC. Заявки в Роспатент были поданы в апреле, а регистрация состоялась в феврале текущего года. Правообладателем является компания «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся». Срок действия регистрации продлится до 2035 года.

До этого сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом стало известно после подачи заявки в Роспатент в декабре 2024 года. Зарегистрированный знак охватывает десять категорий товаров и услуг, включая одежду, кофе, воду и ресторанный бизнес.

