Японская корпорация зарегистрировала в России товарные знаки

Японская компания Mitsubishi официально зарегистрировала в России два товарных знака, охватывающих как модели автомобилей, так и их компоненты, передает ТАСС. Среди них — S-AWC и XPANDER.

Заявки на регистрацию товарных знаков из Японии были поданы в Роспатент в апреле 2025 года. Однако зарегистрированы они были только в марте 2026. Исключительные права на эти товарные знаки будут действовать до 4 апреля 2035 года.

Регистрация осуществлена в рамках 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Этот класс охватывает автомобили, их компоненты и аксессуары.

Ранее Mitsubishi зарегистрировала в России еще два новых товарных знака — DI-D и AWC. Заявки в Роспатент были поданы в апреле, а регистрация состоялась в феврале текущего года. Правообладателем является компания «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся». Срок действия регистрации продлится до 2035 года.

