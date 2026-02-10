Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:31

Японская компания зарегистрировала в России товарные знаки

Компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака до 2035 года

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два новых товарных знака — DI-D и AWC, передает РИА Новости после изучения базы данных Роспатента. Срок действия регистрации продлится до 2035 года.

По информации издания, заявки в Роспатент были поданы в апреле, а регистрация состоялась в феврале этого года. Правообладателем является компания «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся». Товарные знаки, прошедшие регистрацию, могут применяться для изготовления и реализации наземных транспортных средств и их комплектующих.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» зарегистрировала новый товарный знак в России. Заявка была подана в Роспатент в декабре 2024 года. Товарный знак охватывает 10 категорий продукции, среди которых одежда, кофе, вода, а также услуги в сфере ресторанного бизнеса. 14 марта 2022 года компания «Макдоналдс» завершила свою работу в России.

До этого французская компания L'Oreal зарегистрировала в России пять известных товарных знаков, включая бренды Lancome, «Мейбеллин», Alien, Essie и Pureology Professional Color Care. Заявки на регистрацию были поданы в начале 2025 года, а положительное решение вынесено в феврале 2026 года.

