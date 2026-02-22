Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:32

Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад

Компания Well подала четыре заявки на товарные знаки в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ушедшая из России немецкая компания Wella планирует зарегистрировать в РФ четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки были поданы в феврале 2026 года.

Среди брендов, которые планируют зарегистрировать, — ILLUMINA COLOR. В случае успешного прохождения процедуры, новый товарный знак будет использоваться для производства косметики по уходу за волосами, красок для волос, а также средств для их удаления и обесцвечивания.

Немецкая компания Wella, занимающаяся производством парфюмерно-косметических средств, была основана в 1880 году. В 1994 году она начала свою деятельность на российском рынке. Однако в мае 2022 года Wella сообщила о своем решении покинуть страну.

Ранее сообщалось, что бренд Zara, входящий в испанскую группу Inditex, зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Заявка была подана компанией «Индустрия Де Дисено Текстил» в марте 2025 года, а положительное решение Роспатент вынес в феврале 2026 года. Под зарегистрированным брендом Zara сможет реализовывать на российском рынке широкий ассортимент товаров, включая одежду, обувь, головные уборы, купальники и другие предметы гардероба.

