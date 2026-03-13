Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»

Коммуникационное агентство IVS Group переходит на «Облачный диск» компании «Турбо Облако» (входит в ГК РТК-ЦОД). Такое решение призвано обеспечить безопасный и быстрый доступ сотрудников к рабочим документам. Этот инструмент стал основой для реализации гибридных проектов агентства, включающих офлайн-мероприятия и цифровые каналы.

Для нас технологии — не барьер, а инструмент, стирающий границы между разными форматами коммуникаций. «Облачный диск» органично вписался в наши процессы благодаря гибким настройкам прав доступа: теперь каждый сотрудник и партнер видит только то, что нужно для работы, а кроссплатформенная синхронизация позволяет не терять время на поиск актуальных версий файлов. Мы получили по-настоящему единое рабочее пространство, — поделилась коммерческий директор и партнер IVS Group Елена Елпатова.

IVS Group придерживается комплексного подхода к коммуникациям, не разделяя различные форматы проектов. В связи с этим команда должна быть готова к быстрому обмену информацией, включающей стратегические презентации и медиатеки с фото- и видеоматериалами. Внедрение «Облачного диска» помогло организовать единую экосистему для всех участников процессов. Сотрудники работают с документами онлайн в защищенном корпоративном хранилище, а проектные группы имеют настроенные командные папки с гибким управлением прав доступа.