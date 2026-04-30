Проект «Нейрофест» получил грант Президентского фонда культурных инициатив

Национальная программа «Нейрофест 2026» получила грант от Президентского фонда культурных инициатив. Решение принял Координационный комитет ПФКИ на заседании в Москве. В частности, одобрили финансирование конкурса проектов в сфере искусственного интеллекта, акселерационной программы и тематических мероприятий на столичных площадках. В рамках «Нейрофеста» также создадут цифровую инфраструктуру: архив работ, витрину лучших решений и методические материалы для индустрии.

Более 9 тыс. команд из всех регионов страны подали заявки. 725 из них стали победителями — на реализацию их проектов направляем почти 4,2 млрд рублей, — подчеркнул гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

К участию в программе приглашают разработчиков нейросетей, креаторов и квантовых специалистов. Заявки принимаются по семи направлениям до 1 июня 2026 года. После отбора профессионалов ждет командная работа при поддержке менторов и финальная премия, которая состоится в сентябре 2026 года.

Прогнозируется, что в конкурсе примут участие более тысячи человек. Центральные события состоятся в Москве — на городских и партнерских площадках. Региональная программа охватит города, где работают школы и колледжи креативных индустрий.

Программу «Нейрофест-2026» запустила АНО «Ленинка Арт». Проект создали вместе с ведущими компаниями России. На протяжении пяти месяцев участники вместе с наставниками из Сколково, Росатома, Яндекса, ИИ Альянс и других ведущих компаний будут прорабатывать свои идеи, доводя их до готовых продуктов. Лучшие решения затем внедрят в музеях, театрах, библиотеках и других культурных учреждениях по всей стране.