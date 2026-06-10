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10 июня 2026 в 22:30

В Краснодарском крае перекрыли воду

В Краснодарском крае из-за аварии прекращена подача воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Краснодарском крае произошла авария на подстанции Троицкого водозабора, из-за которой была прекращена подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода, сообщили в муниципальном центре управления Крымского района. Авария произошла на объекте поставщика электроэнергии ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго».

В результате происшествия было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции. После этого подача воды потребителям Троицкого группового водопровода была полностью остановлена.

Троицкий групповой водопровод обеспечивает подачу питьевой воды по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск. Водоснабжение через эту систему получают населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, а также поселки Черноморского побережья.

Ранее министр энергетики страны Дэрил Ваз сообщил о массовом отключении электричества на Ямайке. По его словам, глава энергокомпании Jamaica Public Service Хью Грант направился в центр экстренного реагирования.

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