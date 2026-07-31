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31 июля 2026 в 06:30

Зоопсихолог ответила, нужно ли менять рацион пожилой кошки

Зоопсихолог Капустина посоветовала давать пожилым кошкам менее калорийные корма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пожилым кошкам следует давать менее калорийные корма, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, необходимость смены рациона для возрастного питомца определяется индивидуальными особенностями здоровья и физиологическими изменениями в организме. Она отметила, что при выборе питания для животного стоит ориентироваться на замедление метаболизма и возможные проблемы с усвоением пищи.

Стоит ли менять рацион для пожилой кошки? Все зависит скорее от состояния конкретного животного, нежели от его возраста. Со временем у кошек замедляется метаболизм, затрудняется усваивание пищи, поэтому стоит предлагать ей менее калорийные корма. Кроме того, у некоторых питомцев возникают проблемы с зубами и деснами. Поэтому следует давать более мягкие корма. А еще с возрастом у кошек могут возникнуть хронические заболевания, которые предполагают диету, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян заявил, что глисты могут быть причиной постукивания зубами у щенят. По его словам, у взрослых собак подобное поведение иногда считается нормой, поскольку так питомец выражает свои эмоции.

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