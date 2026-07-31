Зоопсихолог ответила, нужно ли менять рацион пожилой кошки

Пожилым кошкам следует давать менее калорийные корма, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, необходимость смены рациона для возрастного питомца определяется индивидуальными особенностями здоровья и физиологическими изменениями в организме. Она отметила, что при выборе питания для животного стоит ориентироваться на замедление метаболизма и возможные проблемы с усвоением пищи.

Стоит ли менять рацион для пожилой кошки? Все зависит скорее от состояния конкретного животного, нежели от его возраста. Со временем у кошек замедляется метаболизм, затрудняется усваивание пищи, поэтому стоит предлагать ей менее калорийные корма. Кроме того, у некоторых питомцев возникают проблемы с зубами и деснами. Поэтому следует давать более мягкие корма. А еще с возрастом у кошек могут возникнуть хронические заболевания, которые предполагают диету, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян заявил, что глисты могут быть причиной постукивания зубами у щенят. По его словам, у взрослых собак подобное поведение иногда считается нормой, поскольку так питомец выражает свои эмоции.