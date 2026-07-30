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30 июля 2026 в 18:09

Формы для кексов приспособила для сырников: пеку без тонны масла, сковороды и брызг

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется нежных домашних сырников, но совсем нет желания стоять у плиты и отмывать сковороду от масла, этот способ точно понравится. Вместо привычной жарки достаточно разложить творожную массу по силиконовым формочкам для кексов и отправить в духовку. Сырники получаются пышными, румяными, отлично держат форму и остаются очень нежными внутри.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сметаны, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. манной крупы, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотка ванилина.

Соедините творог, яйца, сахар и ванилин, добавьте сметану, манную крупу и разрыхлитель, затем хорошо перемешайте до однородной массы. Оставьте тесто на 10–15 минут, чтобы манка немного набухла. Разложите массу по силиконовым формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети объема. Выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке 20–25 минут до красивой золотистой корочки. После выпечки дайте сырникам немного остыть, затем аккуратно извлеките их из формочек и подавайте теплыми.

Личный опыт

Мне особенно нравится этот способ тем, что сырники никогда не разваливаются и не впитывают лишнее масло. Подавать их можно со сметаной, свежими ягодами, медом или домашним вареньем, а если добавить в тесто немного лимонной цедры, аромат получится еще ярче.

Проверено редакцией
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О. Шмырева
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