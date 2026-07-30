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30 июля 2026 в 17:00

Перестала мучиться с выбором колбасы — засаливаю сало с чесноком и паприкой: идеально к картошке и чёрному хлебу

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежее сало, натираю его смесью соли, паприки, чёрного перца и измельчённого чеснока, плотно укладываю в контейнер и убираю в холодильник на 3–4 дня. Паприка даёт красивый красноватый оттенок и лёгкую дымную нотку, чеснок — пикантность, а соль и перец подчёркивают натуральный вкус. Сало получается мягким, маслянистым, с пряным ароматом и нежной текстурой, которая тает на языке. Оно идеально подходит для бутербродов, к картошечке или просто с ржаным хлебом. Готовится без сложных манипуляций, из доступных продуктов, а результат превосходит магазинные аналоги. Отличный способ заменить покупные колбасы на домашний натуральный продукт без лишних консервантов.

Для приготовления понадобится: 500 г свежего сала (с прослойкой или без), 2 ст. ложки соли (крупной), 1 ст. ложка паприки (копчёной или сладкой), 1 ч. ложка чёрного перца, 4–5 зубчиков чеснока. Чеснок измельчите. В миске смешайте соль, паприку, перец и чеснок. Сало нарежьте брусочками, натрите смесью со всех сторон. Уложите в контейнер, закройте крышкой и уберите в холодильник на 3–4 дня. Через 2–3 дня сало можно пробовать, через 4 дня оно полностью готово. Храните в холодильнике до 2 недель. Перед подачей очистите от излишков соли и специй, нарежьте тонкими ломтиками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила такое сало — домашние съели за ужином, даже не дождавшись остывания. Я уменьшила количество соли до 1,5 ложек и добавила кориандр для аромата. Кстати, вместо паприки можно использовать сушёный чили — будет острее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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