Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 15:35

Без этого пирога в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с яйцом и зелёным луком

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру зелёный лук, яйца и сметану — готовлю пирог, который в советское время был хитом застолий: нежный, сытный, с ароматом свежей зелени и румяной корочкой. Начинка из варёных яиц и зелёного лука, заправленная сметаной, делает его сочным и насыщенным, а тесто на кефире — пышным и воздушным. Этот пирог исчезает мгновенно, и даже те, кто не любит лук, просят добавки. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Идеально к чаю, как перекус или на праздничный стол — он хорош и горячим, и холодным. Отличный способ удивить домашних и вспомнить вкус детства.

Для приготовления понадобится: Для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 2 стакана муки, 1 ч. ложка соды, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла. Для начинки — 4 варёных яйца, 1 большой пучок зелёного лука, 2 ст. ложки сметаны, соль, перец по вкусу. В миске смешайте кефир, яйца, соль и масло, добавьте муку с содой, замесите жидкое тесто. Зелёный лук мелко нарежьте, варёные яйца порубите, смешайте со сметаной, солью и перецем. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в начинку немного укропа и тёртого сыра, а тесто сделала на простокваше — стало ещё пышнее. Кстати, можно добавить шпинат или крапиву. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Беру баночку хорошей горбуши и еще 3 простейших ингредиента — салат получается просто классный
Общество
Беру баночку хорошей горбуши и еще 3 простейших ингредиента — салат получается просто классный
Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта
Семья и жизнь
Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта
Лучшее, что можно сделать с ежевикой: 3 простых рецепта на любой случай
Семья и жизнь
Лучшее, что можно сделать с ежевикой: 3 простых рецепта на любой случай
Яблочный пирог, от которого все в восторге — проверено лично! Пеку бисквит и заливаю глянцевым желе по старорусскому рецепту
Общество
Яблочный пирог, от которого все в восторге — проверено лично! Пеку бисквит и заливаю глянцевым желе по старорусскому рецепту
Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска
Общество
Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска
рецепты
пироги
зеленый лук
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский
В США мужчина пожертвовал собой ради спасения беременной невесты
Диетолог назвала неочевидное средство для похудения
Российская фармкомпания тянула три месяца с отзывом опасных таблеток
Адвокат рассказал о последствиях включения Дурова в список террористов
Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП
Военком выкинул дальнобойщика из фуры
Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья
В Раде объяснили отставку соратника Сырского в Генштабе ВСУ
Адвокат ответил, опасно ли оплачивать подписки в Telegram
Силовики «взяли» подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде
В Госдуме опровергли слухи об изменениях в квитанциях ЖКХ с августа
В НИУ ВШЭ выпустили Рейтинг инновационного развития регионов России
Военэксперт оценил, сколько ракет для Patriot США могут поставить Украине
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Мирошник осудил широкое использование Киевом мин против гражданских
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России
Дерматолог раскрыла, как вовремя определить стригущий лишай
Сын Жириновского решил продать два элитных таунхауса отца за 239 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.