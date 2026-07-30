Без этого пирога в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с яйцом и зелёным луком

Без этого пирога в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с яйцом и зелёным луком

Беру зелёный лук, яйца и сметану — готовлю пирог, который в советское время был хитом застолий: нежный, сытный, с ароматом свежей зелени и румяной корочкой. Начинка из варёных яиц и зелёного лука, заправленная сметаной, делает его сочным и насыщенным, а тесто на кефире — пышным и воздушным. Этот пирог исчезает мгновенно, и даже те, кто не любит лук, просят добавки. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Идеально к чаю, как перекус или на праздничный стол — он хорош и горячим, и холодным. Отличный способ удивить домашних и вспомнить вкус детства.

Для приготовления понадобится: Для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 2 стакана муки, 1 ч. ложка соды, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла. Для начинки — 4 варёных яйца, 1 большой пучок зелёного лука, 2 ст. ложки сметаны, соль, перец по вкусу. В миске смешайте кефир, яйца, соль и масло, добавьте муку с содой, замесите жидкое тесто. Зелёный лук мелко нарежьте, варёные яйца порубите, смешайте со сметаной, солью и перецем. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в начинку немного укропа и тёртого сыра, а тесто сделала на простокваше — стало ещё пышнее. Кстати, можно добавить шпинат или крапиву. Находка, а не рецепт!