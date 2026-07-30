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30 июля 2026 в 11:34

Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска

Фото: D-NEWS.ru
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Весной и летом этот салат появляется на нашем столе едва ли не через день. Свежие огурцы, хрустящий редис, много зеленого лука и вареные яйца — классическое сочетание, которое становится еще вкуснее благодаря необычной заправке.

Вместо обычного майонеза я смешиваю плавленый сыр с небольшим количеством сметаны и майонеза, поэтому салат получается более нежным, сливочным и исчезает со стола одним из первых.

Для приготовления понадобится: 6–8 вареных яиц, 3–4 свежих огурца, 6–8 редисок, пучок зеленого лука, 100 г сливочного плавленого сыра, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. майонеза, соль и черный перец по вкусу.

Яйца, огурцы и редис нарежьте небольшими одинаковыми кубиками, зеленый лук мелко порубите и слегка разомните руками. Для соуса соедините плавленый сыр, сметану и майонез, тщательно перемешайте до однородности, при необходимости слегка поперчите.

Заправьте салат, аккуратно перемешайте и посолите непосредственно перед подачей, чтобы овощи остались сочными и хрустящими.

Личный опыт

Такой салат особенно хорош после получаса в холодильнике — соус становится гуще, а вкус более насыщенным. Если плавленый сыр предварительно немного охладить, его проще натереть на мелкой терке и быстро превратить в нежную сливочную заправку.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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