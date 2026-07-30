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30 июля 2026 в 11:27

Закрываю сезон крыжовника конфитюром: рубиновый, блестящий, с ярким ягодным вкусом — зимой к чаю улетает мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелый крыжовник, варю его до мягкости, протираю через сито, чтобы удалить шкурки и косточки, добавляю сахар и варю до пробы на холодной тарелке. Получается густой, желеобразный конфитюр с легкой кислинкой, который идеально подходит для начинки пирогов, прослойки коржей или просто на тосты к утреннему чаю. Готовится без пектина и загустителей — крыжовник сам дает нужную консистенцию. Хранится в банках всю зиму, а зимой открываешь — и сразу лето на столе. Отличный способ сохранить урожай и порадовать семью.

Для приготовления понадобится: 1 кг крыжовника, 700 г сахара, сок 1/2 лимона, 100 мл воды. Крыжовник переберите, вымойте, удалите хвостики. Залейте водой и варите на среднем огне 10–15 минут до мягкости. Протрите через сито, чтобы отделить шкурки и косточки. Полученное пюре перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, поставьте на средний огонь. Варите 20–30 минут до загустения (капля на холодной тарелке не должна растекаться). Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот конфитюр — зимой банка улетает за вечер, все намазывают на тосты и добавляют в йогурты. Я уменьшила количество сахара до 600 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — вкус станет интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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