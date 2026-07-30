Отказалась от покупных джемов — взбиваю клюкву с апельсином и имбирем: зимой в чай как заряд энергии

Беру свежую клюкву, апельсин (с цедрой и соком) и корень имбиря — измельчаю в блендере до однородной массы, добавляю мед или сахар по вкусу. Получается яркая, кисло-сладкая паста с пряной остринкой, которая бодрит и согревает. Она идеально подходит для утреннего чая, тостов, йогурта или как начинка для блинов. Готовится за 10 минут, без варки и стерилизации, сохраняет максимум витаминов.

Для приготовления понадобится: 500 г клюквы (свежей или замороженной), 1 крупный апельсин (цедра и сок), 50 г свежего имбиря (очищенного), 200 г меда (или сахара по вкусу). Клюкву вымойте, обсушите. Апельсин вымойте, снимите цедру, выжмите сок. Имбирь натрите на мелкой терке. Все ингредиенты поместите в блендер и измельчите до однородной пасты. Переложите в стерилизованную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике. Используйте по 1–2 чайные ложки на кружку горячего чая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту пасту — зимой она улетает за вечер, все добавляют в чай и на тосты. Я уменьшила мед до 150 г и добавила немного корицы для аромата. Кстати, можно использовать замороженную клюкву. Находка, а не рецепт!