«Кабачковая бабка» — больше не жарю драники, запекаю с яйцом и сметаной: пышная, сочная и без хлопот с формовкой

«Кабачковая бабка» — больше не жарю драники, запекаю с яйцом и сметаной: пышная, сочная и без хлопот с формовкой

Тру кабачки на крупной терке, смешиваю с яйцами, сметаной, мукой и зеленью, выливаю в форму и запекаю в духовке до румяной золотистой корочки. Внутри она остается нежной, влажной, с кремовой текстурой, а сверху — хрустящая шапка, которая тает во рту. Никакой возни с формовкой драников, никакого масла и шипения на сковороде — просто залил и забыл. Идеально к чаю, как закуска или легкий ужин.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 3 яйца, 4 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки муки, 1 луковица, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец по вкусу, растительное масло для смазывания формы. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Лук мелко порубите, зелень измельчите. Смешайте кабачки, лук, зелень, яйца, сметану, муку, соль и перец до однородности. Вылейте в смазанную маслом форму, разровняйте. Запекайте при 180 °C 40–45 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла «Кабачковую бабку» — домашние съели за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в начинку тертый сыр и чеснок, а вместо сметаны взяла сливки — стало еще нежнее. Кстати, можно использовать цукини. Находка, а не рецепт!