Разбиваю яйцо в капусту — драники «Хрустящие» на сковороде: золотистые, нежные, с карамельной каемочкой

Шинкую капусту тонкой соломкой, слегка солю и даю постоять, чтобы стала мягче. Добавляю яйца, немного муки, соль и перец — тесто получается нежным, как на оладьи. Жарю на разогретой сковороде с маслом до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. Снаружи драники хрустят, а внутри остаются сочными и мягкими, с легкой капустной сладостью. Они идеальны со сметаной, чесночным соусом или просто так. Готовятся быстрее картофельных, не требуют очистки и варки, а результат всегда радует. Отличный способ разнообразить меню и удивить домашних.

Для приготовления понадобится: 500 г молодой белокочанной капусты, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните руками, чтобы она выделила сок и стала мягче. Добавьте яйца, муку, перец, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие драники, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной или любым соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла таких драников — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят капусту, просили добавки. Я добавила в тесто тертый сыр и укроп, а вместо муки взяла манку — драники стали еще хрустче. Кстати, можно добавить чеснок для пикантности. Находка, а не рецепт!